В этом году в РТ приставы проверили 7 тыс. бухгалтерий на правильность выплаты алиментов

В этом году в Татарстане приставы проверили более 7 тысяч бухгалтерий на соблюдение правил удержания и начисления алиментов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Замглавы управления отметила, что проверки бухгалтерий могут проводиться по инициативе как взыскателя, так и самого должника.

«Если человек сомневается в правильности удержаний или алименты перестают перечисляться с места работы, пристав проверяет бухгалтерию. Сейчас наша цель проверять все места, по которым у нас пришли постановления», – добавила Варфоламеева.

В случае нарушения бухгалтера привлекают к административной ответственности – ему грозит штраф от 30 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что судебные приставы Татарстана запустили акцию по выявлению должников, не платящих алименты.