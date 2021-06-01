Судебные приставы Татарстана запустили акцию по выявлению должников, не платящих алименты

В Международный день защиты детей, 1 июня, судебные приставы запустили акцию «Судебные приставы — детям». Ее целью является проверка выплат алиментов, а также применение санкций в отношении тех, кто от них уклоняется.

В частности, сотрудники службы проверят бухгалтерии на правильность удержания и перечисления алиментов. Более того, судебные приставы проведут розыскные мероприятия в отношении должников и их имущества.

Неуплатой алиментов считается полное отсутствие выплат на содержание ребенка или оплата лишь части необходимой суммы. При систематическом уклонении от алиментов неплательщик может столкнуться с неприятными последствиями.

Подробнее о том, что грозит должнику, который не платит алименты, можно узнать в ролике ИА «Татар-информ».