С начала года приставы завели на жителей РТ почти 500 уголовных дел за неуплату алиментов

В этом году в Татарстане за неуплату алиментов приставы возбудили 496 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Более 70 уголовных дел завели на должников, которые выплачивали алименты лишь частично. Тридцать неплательщиков в этом году привлекли к уголовной отвественности повторно.

«Такое нарушение предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до года, либо арест сроком до трех месяцев или лишение свободы до года», – объяснила замглавы Управления.

Перед тем, как возбудить уголовное дело на неплательщика, его привлекают к административной ответственности. Подобные протоколы на сегодняшний день составили на более тысячи жителей республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в Татарстане приставы проверили 7 тысяч бухгалтерий на правильность выплаты алиментов