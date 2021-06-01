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Ру Тат
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1 июня 2021  14:04
Гузель Хусаинова

С начала года приставы завели на жителей РТ почти 500 уголовных дел за неуплату алиментов

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В этом году в Татарстане за неуплату алиментов приставы возбудили 496 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

Более 70 уголовных дел завели на должников, которые выплачивали алименты лишь частично. Тридцать неплательщиков в этом году привлекли к уголовной отвественности повторно.

«Такое нарушение предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до года, либо арест сроком до трех месяцев или лишение свободы до года», – объяснила замглавы Управления.

Перед тем, как возбудить уголовное дело на неплательщика, его привлекают к административной ответственности. Подобные протоколы на сегодняшний день составили на более тысячи жителей республики. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в Татарстане приставы проверили 7 тысяч бухгалтерий на правильность выплаты алиментов

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