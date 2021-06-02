В этом году в РТ инспекторы ГИМС выписали почти 90 штрафов за отсутствие спасжилетов

С начала года в Татарстане инспекторы ГИМС выписали почти 90 штрафов за отсутствие спасательных жилетов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Он напомнил, что за нарушение при перевозке пассажиров судовладельцам грозит штраф в 15 тысяч рублей.

«В этом году у нас сократилось количество штрафов на 10-15%, при этом количество патрулирований у нас осталось прежним. Видимо люди прислушиваются к нам и надевают спасательные жилеты», – рассказал Венедиктов.

Глава ГИМС добавил, что нередко рыбаки сами просят объяснить, в каких случаях и как они должны надевать спасжилеты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за две недели в водоемах Татарстана утонули семь человек.