В этом году в России появится должность врача по здоровому долголетию

В этом году в России планируют ввести новую должность – врач по медицине здорового долголетия. Цели и важность этого решения корреспонденту «Татар-информа» объяснил Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«Президент Российской Федерации ставит задачу по увеличению продолжительности жизни. В этом направлении принимаются разные решения, в том числе создание кабинета здорового долголетия», – сказал депутат.

По словам Леонова, сегодня все больше регионов страны внедряют программу здорового долголетия. Это и вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь, и организация для них пространств, где они смогли бы заниматься спортом или просто общаться, и предоставление дополнительных услуг, например, массажа и косметологических процедур.

«Необходимо эту структуру развивать, потому что в сегодняшней демографической ситуации людей в возрасте будет становиться все больше и больше. Инфраструктура для пожилых людей должна совершенствоваться. Здравоохранение в организационном плане должно быть готово к вызовам, поэтому специалисты, которые будут работать на новых должностях, возьмут на себя профилактическую работу и будут предлагать различные варианты для укрепления и поддержания здоровья», – резюмировал парламентарий.

