В лагерях на Черноморском побережье отдохнут более 5 тыс. детей из Татарстана

Этим летом более 5 тыс. детей из Татарстана смогут отдохнуть в пяти лагерях на Черноморском побережье. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы планируем направить в этом году 5 тыс. детей в лагеря Черноморского побережья и Республики Крым из Татарстана. В этот раз программа отдыха стала шире, в прошлом году мы смогли отправить только порядка 3,5 тыс. детей», – отметил собеседник.

Он напомнил, что эти лагеря также попадают в программу кешбэка, по которой родители могут получить до 50% от стоимости путевки обратно. Детей можно отправить в ДОЛ «Витязево», ДОЛ «Сатера», ДОЛ «Глобус» и ДОЛ «Юбилейный».

«Приазовец» в этом году находится на капитальном ремонте и принимать детей не будет.