На улице Серова в Казани по нацпроекту установят интеллектуальные транспортные системы

На улице Серова в Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» установят интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Скоро „поумнеет” улица Серова, д. 2 (мечеть „Ярдэм“) и д. 12. На каждом из объектов установят необходимое оборудование: контроллер, камеру и два пункта учета интенсивности движения. Светофоры на этих участках будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку», — говорится в сообщении.

В Казани и Набережных Челнах продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». ИТС помогают автоматизировать процессы управления дорожным движением и повышают безопасность на дорогах.

«ИТС борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и уменьшают выбросы вредных веществ путем оптимизации движения транспортных потоков. Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками», — пояснили в министерстве.



Запланированные работы будут выполнены до 1 сентября.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

Выступая с посланием Федеральному Собранию» 29 февраля, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».