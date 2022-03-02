В этом году Бавлам на благоустройство 25 дворов направят 213 млн рублей

Фото: «Бавлы-информ».

В 2022 году в Бавлах запланировано обновление 25 дворов, на эти цели будет направлено 213,2 млн рублей, сообщает «Бавлы-информ».

По словам представителя Программы развития общественных пространств РТ Дании Загидуллиной, особое внимание при благоустройстве дворов в текущем году будет уделяться комплексному проектированию: обновляться будут территории на уровне микрорайона, а не отдельного двора. Таким образом, дворы будут отличаться функционально.

«В этом году город Бавлы ожидает масштабное обновление. Благодаря программе „Наш двор“ город станет еще комфортнее и уютнее», — прокомментировал глава администрации Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

Перечень дворовых территорий опубликован на сайте Бавлов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по проекту «Наш двор» отремонтируют 1200 дворов за 9 млрд рублей.