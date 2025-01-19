«В этом году условия экстремальные»: как в Раифе прошла Крещенская ночь с купаниями

Помолиться на праздничной литургии, набрать святой воды и окунуться в ледяную иордань — таким был план нескольких сотен человек, которые в эту ночь отправились в Раифскую обитель под Казанью. Подробности — в репортаже «Татар-информа».





Традиционно самым массовым местом для купания на Крещение в Татарстане остается Раифский Богородицкий мужской монастырь. В три крещенских дня из разных районов республики и соседних регионов сюда съезжаются несколько тысяч человек.

Обязательным для верующих в этот праздник является участие в литургии, таинстве исповеди и причастия. За полчаса до полуночи в Троицком соборе началось торжественное Богослужение, которое посетили несколько сотен верующих. Уже после этого можно было набрать святой воды.

Многие выстроились в очередь к источнику с родниковой водой еще во время литургии. Кто-то пришел с санками, чтобы увезти побольше, кто-то обошелся одной-двумя пятилитровыми емкостями. «Мы постояли на службе, потом решили выйти и набрать воды. Пяти литров нам хватает почти на год. Мы ее пьем с молитвой, иногда употребляем, когда болеем. Набрать святую воду можно и в любой другой день, но у нас традиция – набирать в Крещение, – рассказала Лиана Рязанова.

Как только закончилась служба, священнослужители под звон колоколов отправились к Раифскому озеру, где уже была подготовлена купель, украшенная ледовыми фигурами. На льду у купели наместник монастыря игумен Гавриил Рожнов совершил чин Великого освящения воды.

Погрузив с молитвой в воду крест, он закончил чин освящения. С этого момента здесь можно набирать святую воду и по народной традиции окунаться в иордань. Набрав святой воды, отец Гавриил окропил ею всех присутствующих под пение молитвы священством.

Еще во время литургии, одновременно с очередью к источнику, люди выстроились в очередь к купели. Здесь стояли не менее трехсот человек. «Для нас это давно прерванная традиция, которую сейчас решили возобновить. Душе так захотелось. Когда окунаешься, сначала холодно, а самые интересные ощущению начинаются потом. Когда окунаешься именно в Крещенскую ночь, это как будто веры добавляет», – поделилась с нами женщина по имени Вера.

После освящения водоема людям разрешили малыми группами пройти к купели. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики.

Первым смельчаком оказался мужчина – он уверенно зашел в воду и, перекрестившись, трижды окунулся. «Хорошо, бодро, очень тепло. Слава Богу за все», – сказал он журналистам, выйдя из воды.

Затем погрузились две женщины. Первая – опытный «морж», а ее подруга решила последовать примеру и окунуться впервые. «Ощущения классные, как и каждый год. Восьмой год купаюсь. У меня и сын окунается, но его сегодня нет, зато со мной подруга. Предварительно надо закаляться, я готовилась. Говорят, что таким образом смываются грехи, но я не верю. Это просто традиция», – поделилась Альбина Хусаинова. Женщина спокойно стояла голыми ногами на снегу, а вот ее подруга смогла зайти в воду только по пояс и быстро побежала в раздевалку греться.

«Традиционно каждый год мы готовим иордань на берегу Раифского озера, традиционно очень много людей. В этом году условия экстремальные – не везде открыли купели из-за небольшой толщины льда. Мы готовились с ноября, чистили снег на озере, чтобы лед стал прочнее», – рассказал наместник Раифского монастыря.

Казалось, что народу пришло очень много, но отец Гавриил отметил, что днем будет еще больше. Прийти окунуться можно будет в течение трех дней с 10 до 22 часов.

«Стараемся объяснять людям, что в первую очередь нужно быть на службе, исповедоваться, причащаться, узнавать об истинах своей веры, чтобы все наши действия носили осознанный, осмысленный характер. Крещение – многослойный праздник: мы вспоминаем крещение Христа. В этот день Спаситель открывается миру, как Богочеловек, как лицо Святой троицы, и третий смысл праздника – освящение воды, как материальной основы мира», – объяснил игумен.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»

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