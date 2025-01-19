«Грехи купанием в проруби не смываются»: батюшка о том, как праздновать Крещение Господне

Почему купание в ледяной воде не очищает от грехов? Как правильно использовать святую воду, набранную в Крещение? Почему на Крещение часто бывают морозы? Казанский священник рассказал «Татар-информу» о самых частых заблуждениях, связанных с праздником.





Раньше желающих набрать святую воду было настолько много, что все они не могли сделать этого в один день

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, что гадать на Святки – грех. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о празднике Крещения Господня.

«Это было больше похоже на современную исповедь, чем на наше крещение»

Что такое Крещение Господне?

18 января сочельник – день перед праздником, 19 января Православная Церковь празднует Крещение Господне. В этот день мы вспоминаем события, описанные в Евангелии: Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Иоанн крестил крещением покаяния – это было похоже больше на нашу современную исповедь, чем на наше современное крещение. Господу не в чем было исповедоваться, потому что он был безгрешен. Он вошел в воду иорданскую и вышел из нее. Так он показал нам пример, как нужно правильно поступать.

Почему освящается вода и почему это делают дважды?

Очень много суеверий, связанных с Крещением. Люди думают, что есть разная святая вода, якобы богоявленская и крещенская различаются. Одна освящается 18-го числа, в канун праздника, другая – в сам праздник. Люди думают, что эта вода имеет разное назначение. Это неправда – освящается вода одним и тем же текстом, одним и тем же чином.

Почему Церковь решила, что вода будет освящаться дважды? Потому что раньше желающих набрать святую воду было настолько много, что все они не могли сделать этого в один день. Также есть традиция освящения водоемов – отмечу, что мы не освящаем места для купаний, мы освящаем места для набора воды. Это делалось изначально потому, что в XVIII-XIX веках воды было мало, водопроводов в то время не было, всем желающим святыни не хватало, поэтому было принято решение освящать воды. С тех пор мы поддерживаем эту традицию.

«Святую воду принято употреблять в пищу. Это Божественная благодать, которую Господь нам дает, которую мы можем в себя принимать» Фото: © «Татар-информ»

«На первом месте причастие, святая вода – вещь второстепенная»

Что важнее в Крещение – набрать святой воды или быть на литургии?

Важно понимать, что святая вода освящается в конце литургии. 18-го числа, в Крещенский сочельник, совершается красивая длинная служба, в конце которой мы совершаем чин освящения воды. То же самое в сам праздник. Очень интересно наблюдать, как ближе к алтарю стоят люди, которые пришли на литургию и на причастие, а в конце стоят те, кто пришел только за водой. Они уже чуть ли не очередь занимают, выясняют, кто первый, кто последний. Важно помнить, что на первом месте – причастие, святая вода – вещь второстепенная. Если вы так хотите набрать воды, набирайте, но если ты в очереди за ней всех растолкал, со всеми поругался, то эта святыня будет тебе не в помощь, а в осуждение.

Как правильно использовать святую воду?

Святую воду принято употреблять в пищу. Это Божественная благодать, которую Господь нам дает, которую мы можем в себя принимать. Есть благочестивая традиция пить ее утром натощак, принимать с верой и молитвой.

С помощью святой воды мы не боремся с плохой энергетикой, порчей, сглазом и так далее – в православии таких понятий вообще нет.

Есть версия, что святая вода не портится, потому что ее освящают серебряным крестом и якобы именно ионы серебра играют тут основную роль. Есть церковная шутка: если воду освятить деревянным крестом, сколько в ней будет ионов серебра? На самом деле, эта версия не имеет никакого основания и никак не связана с тем, что делает воду святой. А не портится вода только у тех, кто относится к ней как к святыне и применяет с верой.

«Есть традиция освящения водоемов – отмечу, что мы не освящаем места для купаний, мы освящаем места для набора воды» Фото: © «Татар-информ»

«Я против, когда люди поливаются водой в ванне, думая, что это им как-то поможет»

Правда ли, что вся вода в мире в Крещение становится святой, даже в обычном кране?

Да, в этот день вся вода в мире становится святой: та, что течет у нас из-под крана, та, что течет в водоемах, и даже та дистиллированная, которая течет в радиаторе. Но я против, когда люди поливаются водой в ванне, думая, что это им как-то поможет и что-то изменит. Сразу возникает вопрос: «А ты в храме был? Ты был на литургии, на причастии, на исповеди?» Если вы там не были, тогда какой смысл? Можно окунуться в ледяную воду, можно встать под душ, можно облиться водой из бутылки при полной луне – пожалуйста. Но главный вопрос: «Был ли ты на литургии?»

Зачем идти в храм, если вода везде святая?

Ответ простой: все самое главное для христианина совершается в храме. Человек приходит в храм не за более сильной водой, он приходит для участия в богослужении. Нужно это правильно понимать, нужно более правильно расставлять акценты.

Все самое главное для христианина совершается в храме. Человек приходит в храм не за более сильной водой, он приходит для участия в богослужении Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Приходите лучше в храм – у нас тепло, идет служба»

Обязательно ли окунаться в воду на Крещение?

Исторически традиция окунаться в воду возникла на Святой земле, когда туда стали ездить паломники. Они стали окунаться в Иордан, так же, как это сделал Господь. Потом эта традиция перешла на наши территории.

Конечно, нужно учитывать огромную климатическую разницу. Вода Иордана теплая, а у нас – ледяная. Хочу отметить, что Церковь не считает, что купание на Крещение Господне является чем-то обязательным и чем-то необходимым. Более того, Церковь считает, что купаться в этот день можно только тому человеку, который живет церковной жизнью, причащается, исповедуется, который участвует в церковных таинствах и у него есть большое желание повторить подвиг Христа. Всем остальным это совершенно необязательно.

Часто люди начинают выкладывать в соцсетях видео, как они окунаются в прорубь, хвастаться этим. Также они выкладывают фото елок на Рождество и куличей на Пасху. При этом редко когда понимают, в чем смысл праздника и в чем суть их действий.

Совпадение ли, что на Крещение обычно бывают морозы?

Крещенскими морозами Господь пытается достучаться до суеверных людей: «Приходите лучше в храм – у нас тепло, идет служба. Не идите в ледяную прорубь окунаться, где вы можете испортить свое здоровье».

«Хочу отметить, что Церковь не считает, что купание на Крещение Господне является чем-то обязательным и чем-то необходимым» Фото: © «Татар-информ»

«Никогда в своей жизни не купался в Крещение и не планирую этого делать»

Купаетесь ли вы в Крещение?

Я никогда в своей жизни не купался в Крещение и не планирую этого делать. Я стараюсь максимально всех знакомых от этого отговорить. Для меня все церковные праздники в первую очередь имеют церковное измерение, также это возможность заниматься миссионерской деятельностью, рассказывать людям о православии.

Какие суеверия, связанные с Крещением, вы знаете?

Есть самые разные суеверия, которые связаны с этим праздником. Некоторые люди, которые считают себя православными, даже говорят, что перед Крещением два дня не будут мыться. Ни один церковный устав об этом не говорит. Вообще нужно помнить, что человек – это образ Божий, нужно стараться максимально опрятно выглядеть каждому человеку.

Есть очень много самых разных диких суеверий. Часто люди говорят, что они купаются, чтобы очиститься от грехов. Но важно понимать, что единственное, что очищает от грехов, – это Таинство исповеди, полное сердечное покаяние, но никак не купание в ледяной воде. Нужно помнить, что гораздо больше мужества нужно для того, чтобы прийти в храм на исповедь, чем для того, чтобы окунуться в ледяную воду.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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