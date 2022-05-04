В этом году организаторы Казанского марафона полностью откажутся от бумажных стаканов

Экологическая акция по отказу от бумажных стаканчиков будет проведена во время Казанского марафона, который состоится 14 и 15 мая. Если раньше на забеге использовали бумажные стаканчики для обеспечения спортсменов питьем, то в этот раз предпочтение было отдано пластиковым бутылкам, которые будут затем отправлены на переработку. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал основатель серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

«На точках питания у нас будут бутылки, которые будут все собираться в специальные контейнеры и отправляться на переработку. Тем самым мы хотим обратить внимание бегунов на вопрос экологии. Бумажные стаканчики очень плохо разлагаются, а пластик можно отправить на переработку», — отметил спикер.

Замминистра спорта РТ Ильдар Садриев призвал жителей города с пониманием отнестись к неудобствам, которые создаст марафон, а именно перекрытые дороги и мусор на дистанции, который обещают быстро убрать.

«Мы, как организаторы, делаем все возможное, чтобы жителям города было как можно удобнее. Что касается экологической части, то мы видели несколько постов о том, что сразу после пробега фотографируют мусор, но такое происходит и на мировых марафонах. Затем организаторы все это быстро уберут. Надо отнестись к этому с пониманием. Город будет оставлен в чистоте», — завил Садриев.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Казанский марафон в этом году соберет около 12 тыс. участников из 17 стран.