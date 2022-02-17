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Политика
17 февраля 2022  16:57

В этом году НАТО планирует провести военные учения в Грузии

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В этом году НАТО планирует провести военные учения в Грузии. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран – членов организации.

«Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Также генсек, открывая сегодняшнее заседание с участием глав военных ведомств Украины и Грузии, заявил, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе на сегодняшний день поставлены под угрозу. По словам Столтенберга, диалог с Россией можно продолжать, но признаков, указывающих на деэскалацию вокруг Украины, все еще нет. 

#НАТО
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