НАТО считает, что спокойствие в Евроатлантическом регионе находится под угрозой

По мнению Североатлантического альянса, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщает ТАСС.

По словам председателя организации, диалог с Россией в этом направлении можно продолжать, но признаков, указывающих на деэскалацию вокруг Украины, все еще нет.

«Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины», — отметил Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.

НАТО считает, что Россия может применить силу или угрозы для достижения своих целей, и к этому тоже нужно быть готовыми.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов и их западных союзников по поводу «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.