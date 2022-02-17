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Политика
17 февраля 2022  16:00

НАТО считает, что спокойствие в Евроатлантическом регионе находится под угрозой

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По мнению Североатлантического альянса, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщает ТАСС.

По словам председателя организации, диалог с Россией в этом направлении можно продолжать, но признаков, указывающих на деэскалацию вокруг Украины, все еще нет. 

«Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины», — отметил Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.

НАТО считает, что Россия может применить силу или угрозы для достижения своих целей, и к этому тоже нужно быть готовыми.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что пропагандистская кампания Соединенных Штатов и их западных союзников по поводу «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.

 

#НАТО #Украина
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