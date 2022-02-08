В этом году на территории Зеленодольского района будут работать 27 башенных кранов

В этом году на территории Зеленодольского района Татарстана будут работать 27 башенных кранов. Об этом на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Вдоль трассы Казань — Зеленодольск застраиваются коттеджные поселки „Загородный клуб“, „Ореховка“, „Жемчужина“, „Светлое озеро“. Ведется строительство жилых комплексов „Радужный“, „Удачный“, „Осиново“, „ТураNova“. Одновременно со строительством жилья ведется проектирование инженерной инфраструктуры — водоснабжение и водоотведение, газ и электричество. Средства выделены, Минстроем организована системная работа», — сообщил глава района.

По словам Афанасьева, в общем объеме ВТП района отрасль строительства занимает порядка 7% или более 3 млрд рублей в денежном выражении. Ежегодно в Зеленодольском районе вводится порядка 100 тыс. квадратных метров жилья, обеспеченность на одного жителя составляет 30 кв. метров.

«Дальнейшие перспективы в сфере строительства мы связываем с проектом „Большой Зеленодольск“. Выполнены новые расчеты по площадям застройки, объектам инженерной инфраструктуры, социальным объектам и транспортным магистралям», — уточнил спикер.

На сегодня «Большой Зеленодольск» – это территория площадью почти 10 тыс. гектаров, площадь жилья — 5,6 млн квадратных метров, численность жителей — 180 тыс. человек. «Фактически — это еще один Зеленодольский район», — отметил Михаил Афанасьев.

Проект «Большой Зеленодольск» разбит два этапа. На первом до 2025 года будет построено 900 тысяч кв. метров жилья. Это будут дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк.

Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья в период до 2030 года. Застройка будет вестись у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское. Это будут как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома.

«Инфраструктурной хордой „Большого Зеленодольска“ станут дорожные сети. Следуя зарубежному опыту, жилье и прочие объекты будут возводиться вдоль транспортных артерий», — уточнил Афанасьев.