В этом году на развитие дорог в Казани направят 24 млрд рублей

На развитие и ремонт дорожной сети в столице республики в 2023 году выделено 24 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что чистота города, качественные дороги и состояние зеленых зон – три главных направления развития городской среды.

«В этом году на ремонт и строительство дорог из федерального и республиканского бюджета, а также из муниципального дорожного фонда в совокупности выделено 24 млрд рублей. Дорожники уже приступили к работе, она идет полным ходом», – подчеркнул Метшин.

По его словам, работы на объектах строительства дорог в татарстанской столице идут беспрерывно в течение всего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по нацпроекту в этом году отремонтируют 12 участков дорог.