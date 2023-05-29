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Новости Татарстана и Казани
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В этом году на развитие дорог в Казани направят 24 млрд рублей
На развитие и ремонт дорожной сети в столице республики в 2023 году выделено 24 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Он отметил, что чистота города, качественные дороги и состояние зеленых зон – три главных направления развития городской среды.
«В этом году на ремонт и строительство дорог из федерального и республиканского бюджета, а также из муниципального дорожного фонда в совокупности выделено 24 млрд рублей. Дорожники уже приступили к работе, она идет полным ходом», – подчеркнул Метшин.
По его словам, работы на объектах строительства дорог в татарстанской столице идут беспрерывно в течение всего года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани по нацпроекту в этом году отремонтируют 12 участков дорог.
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