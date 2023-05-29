В Казани по нацпроекту в этом году отремонтируют 12 участков дорог

Доля казанских дорог в нормативном состоянии к 2024 году достигнет 85%. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтные работы проведут на 12 участках столичных дорог протяженностью 10 км. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что на дорожные работы в столице республики в этом году выделены 24 млрд рублей.

«Из них 1 млрд рублей направят в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“, 3,7 млрд рублей пойдут на ремонт улично-дорожной сети, 16,5 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию дорожных объектов, еще 2,8 млрд рублей заложены на реализацию программы „Наш двор“», — пояснил Куляжев.

Он рассказал подробности по каждому из направлений. Так, работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» направлены на повышение безопасности дорожного движения через приведение дорог к нормативному состоянию.

«Согласно проекту, в Казани доля дорог в нормативном состоянии к 2024 году должна составлять 85%. На сегодняшний день эта доля составляет 84%. В этом году в программу включены 12 участков дорог общей протяженности порядка 10 км», — подчеркнул Куляжев.

Одновременно продолжается ремонт объектов улично-дорожной сети. В перечень вошли улицы, которые регулярно получают негативные отзывы горожан. По этой программе в 2023 году запланирован ремонт на 35 улицах Казани.

«На сегодняшний день выполнение данной программы составляет 34%. Это улицы, которые получили наихудшие отзывы в системе “Народный контроль”», — пояснил докладчик.

Отдельно Куляжев остановился на работах с ливневой канализацией.

«В рамках программы дорожных работ решается вопрос с подтоплением и заболачиванием зеленой зоны по улице Серова сточными водами. Для решения проблемы предусмотрено строительство коллектора диаметром 1500 мм. Это позволит не просто ликвидировать накопленные десятилетиями проблемы, но и положат начало особой рекреационной зоны в Московском районе», — заключил Игорь Куляжев.