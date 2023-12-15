Минниханов: Татарстан в непростых условиях показывает рост экономики

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Татарстан демонстрирует рост экономических показателей по предварительным итогам года. Так, валовый региональный продукт (ВРП) подрастет на 2,8%. Цифры прозвучали на совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану.

«В текущих непростых условиях нам удалось обеспечить рост экономических показателей. Предварительные итоги года оцениваем: ВРП должен составить порядка 4 трлн рублей, это 102,8% к прошлому году. Рост должен быть. По объемам отгруженной продукции наша ожидаемая цель – 4,5 трлн рублей, объем строительных работ порядка 700 млрд рублей, это где-то 14% роста. Самое главное – объем инвестиций в основной капитал по итогам года на уровне 1 трлн рублей», – заявил Раис республики Рустам Минниханов.



Показатели достигнуты во многом благодаря принятым на федеральном уровне мерам поддержки, отметил глава региона. На заседании в доме Правительства сегодня присутствуют министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, замглавы ФНС России Виктор Бациев и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.