В этом году на конкурс «Мисс Россия» поедет прошлогодняя победительница «Мисс Татарстан»

В этом году на итоговом кастинге конкурса «Мисс Россия-2024» Республику Татарстан будет представлять победительница конкурса «Мисс Татарстан-2023» Ралина Пронина. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заслуженный деятель искусств РТ, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

«Ралина Пронина, „Мисс Татарстан-2023”, будет представлена на итоговом кастинге „Мисс Россия”. А победительница этого года не сможет участвовать, потому что ей нет 18 лет», — пояснила спикер.

В этом году титул «Мисс Татарстан-2024» получила 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов. В силу возраста она не сможет участвовать в конкурсе «Мисс Россия», так как там принимаются заявки только от совершеннолетних девушек.