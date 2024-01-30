Изольда Сахарова ответила на критику присуждения титула «Мисс Татарстан-2024» 14-летней

В конкурсе «Мисс Татарстан» всегда участвовали девушки от 14 лет. Причем модельная карьера начинается у девушек еще раньше, поэтому нет ничего удивительного или зазорного в том, что в этом году титул получила 14-летняя участница. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила заслуженный деятель искусств РТ, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

«Если говорить о модельной карьере, то она начинается с 12 лет. С 14 они уже профессионально работают. Более того, для большинства весь путь модели заканчивается в районе 20 лет, только единицы продолжают. При этом наш конкурс не нацелен только на модельную карьеру. В первую очередь это образовательный проект. У нас в этом году очень юная победительница, возник целый шквал разговоров по этому поводу», — заметила спикер.

По ее мнению, такой резонанс вызван тем, что конкурс «Мисс Россия» принимает девушек только с 18 лет, поэтому нынешняя «Мисс Татарстан» Эвелина Габитова из Набережных Челнов не сможет участвовать в нем.

При этом существует огромное количество конкурсов, на которые принимают участниц с 14 лет, добавила Изольда Сахарова.

«Мы всегда всех наших воспитанниц направляем, чтобы они получили высшее образование. Почти все наши девушки — это студентки. Мы стараемся им дать как можно больше знаний, чтобы в дальнейшем это пригодилось в любой сфере деятельности. У внешне привлекательного человека, обаятельного, коммуникабельного, который умеет держаться, разговаривать, двигаться, — больше перспектив. Каждый день мы внушаем своим воспитанницам, что нужно доказывать свое лидерство в разумных рамках, которые культурное общество может себе позволить. Поэтому конкурс с 14 лет, в этом нет ничего зазорного», — подчеркнула она.

По словам Сахаровой, много разговоров в этом сезоне было и из-за конкурса купальников.

«Почему тогда никто не говорит про спортсменов? Гимнастки тоже выступают в купальниках, как и во многих других видах спорта. Не возникает вопросов. Но если девушка вышла на подиум, то это сразу вызывает осуждение. Почему красавица не должна обладать хорошей фигурой?» — возмутилась заслуженный деятель искусств РТ.

Сама Эвелина Габитова уже выигрывала несколько конкурсов красоты на разных уровнях (в частности, получила титул «Мисс Набережные Челны»), а также закончила несколько модельных школ.

«Когда я вошла в топ-10, я понимала, что у меня есть харизма, красивая внешность. Я ожидала, что мне дадут какой-то титул. Когда ведущий объявил мой номер и имя на главной номинации, у меня по телу пошла дрожь. Это были лучшие мои впечатления в жизни», — поделилась эмоциями девушка.

При этом у Эвелины большие планы на будущее. Пока она учится в школе, но затем планирует поступить на журфак МГУ и параллельно продолжить карьеру модели.