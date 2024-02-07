В этом году медики ДРКБ планируют начать пересаживать печень

В Детской республиканской клинической больнице планируют начать пересаживать печень и применять новые способы лечения рака крови. Об этом на итоговом медсовете ДРКБ рассказал главный врач клиники Айрат Зиатдинов.

«В 2024 году перед хирургической службой стоит задача по развитию службы трансплантологии органов. Выполнить не менее шести трансплантаций почек и начать подготовку к выполнению трансплантации печени», – рассказал главврач.

Айрат Зиатдинов добавил, что за прошлый год в ДРКБ выполнили 10 пересадок костного мозга. В планах внедрить в клинику проведение аллогенных трансплантаций – это пересадка донорских клеток крови, которые генетически совместимы.

«Татар-информ» рассказывал, что в этом году впервые в Татарстане пересадили почку ребёнку, сделали это в Детской республиканской клинической больнице, силами двух клиник республики ДРКБ и РКБ.