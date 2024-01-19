В ДРКБ впервые в Татарстане пересадили почку ребенку

Впервые в Татарстане в Детской республиканской клинической больнице ребенку пересадили донорскую почку. Об этом «Татар-информу» рассказали в ДРКБ.

Мультидисциплинарная команда врачей Детской республиканской клинической больницы вместе с трансплантологами Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь пятнадцатилетней девочке.

Фото: ДРКБ

В прошлом году в ДРКБ поступила пациентка с хронической болезнью почек пятой стадии. Ребенок длительное время получал терапию, которая заменяла работу почек. Однако ребенку была необходима трансплантация органа.

Команда медиков ДРКБ и РКБ решили, что оперативное вмешательство – трансплантацию почки, ребенку можно провести на базе Детской республиканской клинической больницы.

Сначала подростка готовили к операции – девочка прошла углубленное диагностическое обследование и медикаментозную терапию. После подготовки и проверки здоровья пациентке пересадили донорскую почку. Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. После операции ребенок находился под наблюдением в реанимационном отделении.

«Татар-информу» в ДРКБ рассказали, что до этого почки детям в республике не пересаживали.

Послеоперационный этап у девочки прошел хорошо, пересаженная почка прижилась и начала работать. В ДРКБ поделились, что сейчас пациентка чувствует себя нормально.

«Хочу выразить огромную благодарность всем врачам, проводившим операцию, медицинскому персоналу ДРКБ, всем тем, кто действительно подарил нам такую возможность на новую жизнь. За очень хорошее, доброе отношение!», – отметила мама пациентки Виктория.

Сейчас в Татарстане есть дети с хроническими заболеваниями почек, получающие заместительную почечную терапию, которые нуждаются в трансплантации.

Еще в прошлом году команда врачей ДРКБ прошла обучение по трансплантации почки в национальном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, а также зарубежную стажировку в Турции в одном из ведущих мировых центров по трансплантации почек у детей, что позволило клинике перейти на новый уровень в развитии детского здравоохранения в Татарстане.

Фото: ДРКБ

Трансплантация необходима детям, чтобы они жили обычной жизнью после того, как почки почти перестали работать.

«Республика Татарстан имеет огромный опыт в области трансплантации органов у взрослых. На сегодняшний день данный уникальный опыт теперь есть и у нас, в детской практике. Не менее важна реабилитация, которая заключается в постоянном врачебном мониторинге, включающем в себя дистанционное наблюдение на участке и контроль специалистов учреждения. Актуальна совместная работа родителей и врачей, поддержка положительного настроя и забота со стороны семьи. Положительный опыт трансплантации почек у детей с хроническими заболеваниями почек, находящихся на программном гемодиализе, даст шанс на полноценную жизнь. Очень важно формировать у нашего общества положительное отношение к трансплантации и донорству», – подчеркнул заместитель главного врача по хирургической части ДРКБ Михаил Поспелов.