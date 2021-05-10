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Ру Тат
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10 мая 2021  02:11

В этом году количество участников онлайн-акции «Бессмертный полк» увеличилось вдвое

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Количество участников онлайн-акции «Бессмертный полк» в 2021-м стало в два раза больше по сравнению с прошлым годом. 

«К прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — говорится на сайте проекта. 

Заявки, загруженные до 10 часов утра 7 мая и одобренные модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы, которая началась в 3 часа (по местному времени) дня во всех российских регионах. 

Анкеты, которые были загружены в систему уже после, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн после 9 мая на сайте проекта и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Акция перешла в виртуальное пространство в 2020 году, после начала пандемии коронавируса. Напомним, в 2020-м на фоне пандемии парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент РФ Владимир Путин перенес на более позднее время.

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