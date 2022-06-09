В этом году более 64% выпускников российских школ смогут поступить на бюджет

Благодаря увеличению количества бюджетных мест в вузах по поручению Президента РФ Владимира Путина в этом году начать получать бесплатное высшее образование смогут более 64% выпускников школ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Таким образом, в 2022 году претендовать на бесплатное обучение в вузах смогут 588 тыс. абитуриентов. Отмечается, что число бюджетных мест для обучения на инженерных факультетах в России составит почти 245 тыс., на педагогических — более 75 тыс. Бесплатно изучать общественные науки смогут свыше 68 тыс. студентов, а на направления, связанные с медициной, поступят больше 57,7 тыс. человек.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение в текущих условиях», — объяснил характер распределения бюджетных мест вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее Правительство России расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн», чтобы избавить будущих студентов вузов от необходимости очных визитов в приемную комиссию при подаче документов на поступление.