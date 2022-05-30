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Ру Тат
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Наука и образование
30 мая 2022  10:32

Правительство расширило возможности онлайн-подачи документов в вузы

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Правительство России расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн», соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь большее количество абитуриентов сможет подать документы на поступление в институт без очного присутствия, сообщает пресс-служба кабинета. 

Прежде этим сервисом могли пользоваться только поступающие на бюджет. В этом году электронная подача документов стала доступна и для льготников, а также для абитуриентов, поступающих на целевые бюджетные места или на контрактное обучение. 

Система обновления конкурсных списков тоже улучшена. Сейчас информацию о поступлении можно будет получить в личном кабинете сразу после того, как приемная комиссия примет решение о приеме абитуриента.

Ранее Правительство также усовершенствовало систему управления научными исследованиями. 

#российские вузы #образование #Михаил Мишустин
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