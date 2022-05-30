Правительство расширило возможности онлайн-подачи документов в вузы

Правительство России расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн», соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь большее количество абитуриентов сможет подать документы на поступление в институт без очного присутствия, сообщает пресс-служба кабинета.

Прежде этим сервисом могли пользоваться только поступающие на бюджет. В этом году электронная подача документов стала доступна и для льготников, а также для абитуриентов, поступающих на целевые бюджетные места или на контрактное обучение.

Система обновления конкурсных списков тоже улучшена. Сейчас информацию о поступлении можно будет получить в личном кабинете сразу после того, как приемная комиссия примет решение о приеме абитуриента.

Ранее Правительство также усовершенствовало систему управления научными исследованиями.