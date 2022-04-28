Более 300 молодых ученых из России смогут получить сертификаты на жилье в 2022 году

В 2022 году свыше 300 молодых ученых смогут получить жилищные сертификаты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает прессс-служба Кабмина.

«Жилищные сертификаты – это одна из наиболее востребованных мер поддержки молодых ученых со стороны Правительства», – сказал зампред Кабмина.

По его словам, на сегодняшний день было отобрано уже 133 заявки молодых исследователей из 27 регионов России.

Для получения сертификата на жилье необходимо не менее пяти лет стажа работы в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной Минобрнауки. Также возраст претендентов не должен превышать 35 лет или 40 лет (для обладателей докторских степеней).

Отмечается, что в этом году на расширение программы дополнительно выделен 1 млрд рублей. Она реализуется в рамках первоочередных мер поддержки экономики.

Напомним, в феврале Президент РФ Владимир дал ряд поручений, направленных на улучшение жилищных условий научных работников, молодых ученых и преподавателей вузов.