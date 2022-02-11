Путин поручил разработать меры по улучшению жилищных условий научных работников

Ряд поручений, направленных на улучшение жилищных условий научных работников, молодых ученых и преподавателей вузов, дал Президент России Владимир Путин. Перечень поручений опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

Президент поручил Правительству РФ в срок до 15 июля представить предложения по льготному ипотечному кредитованию для научных работников, в том числе вузов.

Также Путин поручил Правительству распространить социальные выплаты на покупку жилья для молодых ученых и преподавателей вузов. Причем вне зависимости от ведомственной принадлежности места их работы. Это поручение должно быть выполнено до 20 июля текущего года.