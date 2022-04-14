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Общество
14 апреля 2022  12:40

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате

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В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в офлайн-формате, заявил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал генерал-полковник.

Зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что распечатать портреты героев войны можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.

#день победы #бессмертный полк
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