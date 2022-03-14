Акция «Бессмертный полк» в этом году может пройти оффлайн

Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню победы в этом году может пройти в традиционном формате, заявила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы допускаем возможность проведения „Бессмертного полка“ в традиционном формате в этом году. Сейчас еще идут обсуждения, решения будут приняты совместно с главным организатором», — заявила депутат во время конференции, посвященной набору волонтеров ко Дню Победы.

Однако, она отметила,что волонтеры обучаются проведению и онлайн-формата, и очного.

Два года торжественное мероприятие проходило дистанционно из-за пандемии коронавируса.