В этом году 46 школ Татарстана будут оснащены компьютерным оборудованием

В 2022 году 46 школ и шесть профессиональных образовательных организаций Татарстана будут оснащены компьютерным оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Объем финансирования составит более 82 млн рублей. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Говоря о планах по реализации национального проекта «Образование» на текущий год, в ведомстве напомнили, что в настоящее время ведется работа по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории ОЭЗ «Алабуга».

В центре студенты смогут изучать практические задачи существующих производств и получать прикладные профессиональные навыки по таким направлениям, как «Кибергигиена и работа с большими данными», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Программирование роботов», «Программирование на Python» и ряде другим. Площадь образовательного центра составит более тысячи квадратных метров. Объем финансового обеспечения составляет более 17 млн рублей.

В этом году на базе бугульминского лицея №2 создается школьный технопарк. Стоимость проекта составляет более 21 млн рублей. Кроме того, в 2022 году будет обновлена материально-техническая база агрызской школы-интерната для детей с ОВЗ и казанской школы-интерната №1 для детей с ОВЗ. Сумма финансирования составляет около 16 млн рублей.

В Министерстве образования также напоминают, что в 2019-2021 годах в РТ обновлена материально-техническая база в 21 школе, осуществляющей общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам: оснащены кабинеты технологии, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, учебные кабинеты и медиа пространства.

Всего за минувшие три года, с 2019 по 2021-й, цифровая образовательная среда внедрена в 136 образовательных организаций. Кроме того, в 2021 году на базе татарско-русской школы №98 Вахитовского района Казани создан первый Школьный Кванториум.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.