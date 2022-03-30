В Елабуге появится Центр цифрового образования «IT-Куб Алабуга»

В 2022 году в рамках национального проекта «Образование» на базе инженерного колледжа «Алабуга Политех» будет создан Центр цифрового образования «IT-куб „Алабуга“». Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

Новые площади образовательного центра, а также преподаватели позволят студентам изучать практические задачи существующих производств и получать прикладные профессиональные навыки уже в процессе обучения в «Алабуга Политехе». Речь идет о направлениях «Кибергигиена и работа с большими данными», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Программирование роботов», «Программирование на Python» и ряде других.

Площадь образовательного центра составит 1075 кв. метров. Также здесь оборудуют лекторий и медиапространство.

Здание «Алабуга Политеха» располагается в 3 километрах от административно-делового центра ОЭЗ «Алабуга». В непосредственной близости к образовательному центру располагаются Sollers Ford, «Белая дача» и Danaflex Alabuga.

Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.