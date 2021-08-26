В этом году 1,2 тыс. татарстанских семей воспользовались программой сельской ипотеки

За первые шесть месяцев 2021 года в Татарстане по программе сельской ипотеки приобрели жилье 1182 семьи. Им выданы кредиты почти на 2,5 млрд рублей.

Программу льготной сельской ипотеки под 3% годовых инициировала партия «Единая Россия». Ей также удалось снизить размер первоначального взноса с 20% до 10%, заявляет информационный центр Татарстанского регионального отделения партии.

Сельскую ипотеку могут получить люди в возрасте от 21 до 65 лет, имеющие постоянную либо временную регистрацию на территории России. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет от 100 тыс. до 3 млн рублей. Стартовавшая в прошлом году программа была возобновлена летом этого года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, единороссы намерены продолжить работу по поддержке фермеров и упрощению их прямого доступа к потребителям. Эти меры станут частью системной поддержки сельского хозяйства и сельских территорий, нацеленной на то, чтобы люди хотели жить и работать на селе.

Помимо прочего, по решению Правительства РФ АО «Росагролизинг» в конце 2020 года были выделены 6 млрд рублей, чтобы сельхозпроизводители смогли обновить свой технический парк.

Благодаря этому за восемь месяцев 2021 года аграрии по программе льготного лизинга приобрели 494 единицы техники на сумму более 2,4 млрд рублей.