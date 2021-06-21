В Татарстане возобновилась выдача сельской ипотеки

В Татарстане банки возобновили выдачу сельской ипотеки. Подать заявку на получение льготного кредита под 3% годовых может любой житель республики в возрасте от 21 до 65 лет, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Важно, чтобы качество жизни в сельской местности не уступало городской среде. Сельская ипотека - инструмент, который позволит сохранить рабочую силу в деревнях и небольших населенных пунктах, тем самым мы сможем сократить отток населения», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Кредитные средства выдаются на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Сельскую ипотеку можно получить и на строительство частного дома. Оформить кредит можно на покупку строящегося или готового жилья с земельным участком, в таун-хаусе или многоквартирном доме до пяти этажей.

Сумма кредита составляет от 100 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%.