В этом эпидсезоне в Татарстане зарегистрировано рекордное число заболевших гриппом

В Татарстане заболеваемость гриппом за нынешний эпидсезон бьет рекорды последних лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Случаи гриппа продолжают выявляться. На сегодня мы уже фиксируем 544 случая гриппа. Необходимо отметить, что это рекордное количество выявленных случаев гриппа по сравнению с допандемичным периодом», – отметила она.

Любовь Авдонина напомнила, что в 2019 году за этот период было выявлено всего 18 случаев заражения, в 2018 году – 143 случая. В прошлом году случаи гриппа не регистрировались вообще.

В Роспотребнадзоре напомнили, что способы защиты от гриппа такие же, как и от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что молодой житель Татарстана одновременно заболел гриппом и коронавирусом.