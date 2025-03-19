В этом сезоне от клещевого энцефалита привьют более 15 тыс. жителей Татарстана

В 2025 году в Татарстане планируется привить от клещевого энцефалита 15 173 человека, включая тех, кто проходит первичную вакцинацию, и тех, кому нужна повторная прививка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В 2025 году на иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита запланированы 15173 человека (вакцинация – 6465, ревакцинация – 8708)», – сообщили в ведомстве.

Санитарные врачи предупреждают, что клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной, с появлением первых проталин, поэтому уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними.

Прививок от всех болезней, переносимых клещами, пока не разработали, но от самой грозной – клещевого вирусного энцефалита – можно и нужно привиться, подчеркнули в Управлении.

Тем, кто еще не начал прививаться, стоит сделать первую прививку в марте.

«Татар-информ» рассказывал, что в республике в этом году отмечается превышение температурной нормы атмосферного воздуха, что может повлиять на условия жизнедеятельности клещей – переносчиков клещевого вирусного энцефалита.