Татарстанцев предупредили о скором наступлении сезона клещей

Первые случаи укусов клещей в Татарстане могут появиться в конце марта – начале апреля. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве отметили, что в республике в этом году отмечается превышение температурной нормы атмосферного воздуха, что может повлиять на условия жизнедеятельности клещей – переносчиков клещевого вирусного энцефалита.

Санитарные специалисты отмечают, что клещи становятся активными при температуре от 10 градусов Цельсия, поэтому важно заранее подготовиться к возможной встрече с ними.

«В сезон 2024 года зарегистрировано около 13 тыс. укусов клещами. По состоянию на сегодняшний день жители республики в медицинские организации по поводу присасывания клещей не обращались», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Санитарные врачи рекомендуют при посещении мест отдыха и лесных массивов носить защитную одежду, использовать отпугивающие средства – репелленты – и осматривать себя каждые 2 часа. При выезде на эндемичные территории необходимо сделать вакцинацию против клещевого энцефалита.

Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – 1 месяц. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс (две прививки) необходимо не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях. В 2025 году на иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита запланированы более 15 тыс. человек, отметили в Управлении.