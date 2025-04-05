Венгрию придется лишить права голоса в Европейском Союзе, чтобы предотвратить раскол объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

«Давайте будем честны: для раскола нужны две основные партии. Венгрия – очень слабая страна, которая играет в команде [Президента России Владимира] Путина, а не в нашей, европейской», – поделился дипломат своим пониманием геополитической ситуации.

«<...> статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства-члена, если оно ставит под угрозу безопасность Европы и других членов», – пояснил Цахна, обвинив Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в совершении именно таких действий.

«У нас есть такая возможность, и я верю, что она становится все ближе и ближе», – ответил глава МИД Эстонии на уточняющий вопрос журналиста, действительно ли стоит лишить Венгрию права голоса в ЕС.

Чтобы подтвердить свой тезис, Цахна также напомнил, что если Венгрия в июне заблокирует продление санкций против России, Евросоюзу придется вернуть РФ замороженные резервы в объеме 240 млрд евро.

«Поэтому нам придется конфисковать эти активы. Есть законный способ сделать это», – добавил он.