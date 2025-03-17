news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 17 марта 2025 17:05

Венгрия не одобрила выделение €20 млрд военной помощи Украине

Читайте нас в
Телеграм

На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе Венгрия не поддержала предложение о дальнейшей военной помощи Украине на сумму €20 млрд, сообщает ТАСС, приводя слова венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии потратить еще как минимум €20 млрд на поставки оружия на Украину. Он выразил несогласие с предложением и сказал, что Венгрия не желает принимать в этом участие. Министр добавил, что страна не позволит, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны.

#Венгрия #мид венгрии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

16 марта 2025
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025