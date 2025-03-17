Венгрия не одобрила выделение €20 млрд военной помощи Украине

На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе Венгрия не поддержала предложение о дальнейшей военной помощи Украине на сумму €20 млрд, сообщает ТАСС, приводя слова венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии потратить еще как минимум €20 млрд на поставки оружия на Украину. Он выразил несогласие с предложением и сказал, что Венгрия не желает принимать в этом участие. Министр добавил, что страна не позволит, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны.