МИД допускает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

В будущем Запад может прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Он отметил, что подобные призывы уже не раз звучали из Европы. «Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — перечислил эксперт.

Если консульские связи ухудшатся и с другими европейскими государствами, входящими в Шенгенское соглашение, то нельзя исключать вариант с полной остановкой выдачи, добавил Волынкин. Он подчеркнул, что Россия выступает за сохранение сообщения с разными странами и рассчитывает на здравый смысл членов ЕС.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — заключил дипломат.

Многие государства ввели новые либо ужесточили уже существующие санкции против России после начала спецоперации на Украине, объявленной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным.