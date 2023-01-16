В ЕС заявили, что Россия должна перестать брать плату за полеты над Сибирью

Россия должна перестать взимать с иностранных компаний плату за использования воздушного пространства над Сибирью после того, как ограничения на полеты из-за конфликта на Украине будут сняты. Об этом заявил руководитель Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, передает агентство Reuters.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты — прим. Т-и)», — заметил еврочиновник, выступая на конференции Airline Economics в Дублине.

«Любое открытие российского воздушного пространства не будет обычным делом», — подчеркнул Хололей, поясняя свою точку зрения.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года, многие европейские страны запретили российским авиакомпаниям полеты в своем воздушном пространстве.

В ответ на ограничения Правительство РФ ввело ответные санкции на полеты против 36 государств. Это Германия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Франция, Эстония и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте Росавиации.