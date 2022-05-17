В ЕС заявили, что почти исчерпали возможности по введению санкций против РФ

Европейский Союз почти исчерпал возможности по введению санкций против России, и разработать седьмой пакет антироссийских ограничений властям ЕС будет сложно. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на слова европейского дипломата. На публикацию обратило внимание РИА Новости.

«Если сейчас такая неразбериха с российской нефтью, представьте, что будет с предложением по запрету газа... [Разработать] седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно <...> мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности», — заявил источник издания.

По мнению анонимного дипломата, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией по введению эмбарго на нефть из России, атмосфера на встрече европейских министров указывает, что «ЕС сделал шаг назад».

Однако вероятность соглашения между Еврокомиссией и Будапештом об отказе от российских энергоресурсов, по словам источника, весьма высока, так как ни одна из сторон не хочет выносить этот вопрос на саммит ЕС.

«[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан знает, что там на него будет оказываться огромное давление, поэтому он также хочет найти решение до этого», — подчеркнул дипломат.

Венгрия ранее выступила против введения эмбарго на российскую нефть из-за специальной военной операции на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан также заявил, что венгерские власти готовы платить за российский газ в рублях. Тогда же он пригласил Президента РФ Владимира Путина на переговоры.