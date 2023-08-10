В Ереване отменили концерт группы Little Big

Организаторы концерта рейв-группы Little Big, который должен был состояться 12 августа в Ереване, решили его отменить. Об этом музыканты рассказали на своей странице в соцсети.

«Причиной стали угрозы безопасности», — говорится в сообщении.

По словам музыкантов, организаторы не могут гарантировать того, что концерт пройдет без происшествий.

Как поясняет РИА Новости, отмена мероприятия последовала после возмущения Армянского культурного центра «Священная Армения». Представители организации заявили, что хотят подать жалобу в Генпрокуратуру страны против основателя Little Big Ильи Прусикина* (в январе Минюстиции РФ включило лидера группы в список иноагентов) из-за того, что тот «в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан».