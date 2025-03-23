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Политика 23 марта 2025 18:57

В Эр-Рияде стартовали переговоры США и Украины

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В столице Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, переговорщики сосредоточатся на решении ряда сложных технических вопросов. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике, а также представители военно-морских и военно-воздушных сил.

Напомним, что эта встреча станет подготовительным этапом перед переговорами американской и российской сторон, запланированными на 24 марта.

#Украина #Россия и США #переговоры
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