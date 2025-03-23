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Политика 23 марта 2025 17:37

В Эр-Рияде пройдут переговоры США и Украины перед встречей с Россией

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Сегодня поздним вечером в Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций США и Украины, сообщает РБК. Эти встречи станут подготовительным этапом перед переговорами американской и российской сторон, запланированными на 24 марта.

Основное внимание будет уделено обсуждению условий 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, о котором Россия и Украина договорились после телефонных переговоров с Президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. Также на повестке дня – вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Помимо этого, украинская сторона может провести дополнительную встречу с представителями США после их переговоров с Россией, если будет достигнут значимый прогресс.

Напомним, что ранее «Тата-информ» писал о том, что в составе российской делегации в переговорах примут участие председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

#США #Украина #переговоры #Россия и США
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