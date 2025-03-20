Россия и США проведут консультации по безопасности судоходства в Черном море

Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил о телефонном разговоре с российской стороной. Подтверждено, что такие контакты проходят регулярно и являются полезными для обеих стран. Об этом сообщают в Телеграм-канале Кремля, приводя комментарий помощника Президента Юрия Ушакова.

В ходе последнего разговора, в соответствии с договоренностями лидеров России и США, обсуждался вопрос организации встречи экспертных групп. Основной темой станет возможная реализация инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Ранее, в июле 2022 года, аналогичные договоренности были достигнуты при участии генсека ООН Антониу Гутерриша, но в полной мере так и не вступили в силу.

Консультации назначены на 24 марта в Эр-Рияде. В них примут участие председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», – подытожил Ушаков.