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Ру Тат
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30 сентября 2021  14:08

В трамваях Казани усилен контроль за соблюдением масочного режима

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Соблюдение пассажирами масочного режима в электротранспорте Казани начал проверять МУП «Метроэлектротранс». Это связано с некоторым ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.

Сегодня в час пик было проверено десять трамваев. Многие пассажиры, увидев проверяющих, надевали маски, некоторые делали это только после просьб сотрудников ревизионной службы. 

При этом 25 пассажиров отказались надеть средства индивидуальной защиты и были вынуждены покинуть транспорт, сообщает «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Проверки будут продолжены. Они будут проводиться на всех маршрутах электротранспорта. 

По данным на сегодня, в Татарстане зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 27 060 случаев Covid-19.

#Коронавирус #масочный режим #Метроэлектротранс #электротранспорт
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