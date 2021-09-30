В Татарстане еще 61 человек заболел коронавирусом

В Татарстане зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом, все контактные.

«20 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 27 человек, в Набережных Челнах — 14, в Лаишевском и Тукаевском районах — по 4, в Нижнекамском — 3, Агрызском и Елабужском — по 2, в Актанышском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском, Чистопольском районах — по 1 случаю заболевания.

На 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 27 060 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 23 246 человек, в том числе 55 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 083 377 человек (прирост — 1 653), из них 953 968 получили вторую прививку.