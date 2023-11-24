В елабужском селе Танайка открыли новый парк «Семейный»

В преддверии будущего Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, в селе Танайка Елабужского района открылся парк «Семейный». Его благоустройство продолжалось в течение 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Жителей одного из самых крупных сел муниципалитета поздравил глава Елабужского района Рустем Нуриев. Он поблагодарил строителей за оперативную работу и подчеркнул, что теперь у сельчан появилось отличное место для отдыха, прогулок и занятий спортом.

Общественное пространство было заложено на средства местного бюджета при софинансировании нефтяников. В сквере обустроена универсальная спортивная площадка, установлены ротонда и освещение.

Также здесь есть детская игровая площадка, спортивная зона с тренажерами и место для проведения культурно-массовых мероприятий.

Несмотря на сильный снегопад, местные ребята уже успели оценить детскую площадку, отметив, что теперь будет возможность чаще собираться здесь для отдыха с друзьями.

Жители села тоже поблагодарили руководство за прекрасный сквер.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.