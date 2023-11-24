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В елабужском селе Танайка открыли новый парк «Семейный»
В преддверии будущего Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, в селе Танайка Елабужского района открылся парк «Семейный». Его благоустройство продолжалось в течение 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.
Жителей одного из самых крупных сел муниципалитета поздравил глава Елабужского района Рустем Нуриев. Он поблагодарил строителей за оперативную работу и подчеркнул, что теперь у сельчан появилось отличное место для отдыха, прогулок и занятий спортом.
Общественное пространство было заложено на средства местного бюджета при софинансировании нефтяников. В сквере обустроена универсальная спортивная площадка, установлены ротонда и освещение.
Также здесь есть детская игровая площадка, спортивная зона с тренажерами и место для проведения культурно-массовых мероприятий.
Несмотря на сильный снегопад, местные ребята уже успели оценить детскую площадку, отметив, что теперь будет возможность чаще собираться здесь для отдыха с друзьями.
Жители села тоже поблагодарили руководство за прекрасный сквер.
2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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