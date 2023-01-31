В елабужском селе Морты благоустроят центральный парк и отремонтируют мост

В этом году селе Морты Елабужского района РТ благоустроят центральный парк и отремонтируют мост близ знаменитого родника «Бал авыз». Средства в размере 3,1 млн рублей будут выделены из местного бюджета. Об этом на сходе граждан сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

В мероприятии также приняли участие министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, глава сельского поселения Фаиз Закиров и депутаты. На встрече с жителями обсудили итоги прошедшего года и планы на 2023-й.

Нуриев отметил, что село содержится в идеальной чистоте, жители активно участвуют в программе самообложения и направляют средства на благоустройство. Любовь жителей к родному селу — вот что чувствует каждый приехавший сюда гость.

Помимо благоустройства, активно развивается и сельское хозяйство. По программе развития семейных животноводческих ферм КФХ Ахметзянова Ф.Г. будет запущена ферма на 350 голов дойного стада: уже закуплено 200 племенных нетелей, задействовано одно помещение комплекса из двух.

В целом, в марте этого года по Елабужскому району планируется выйти на уровень ежедневного валового надоя молока в 90 тонн, в июне — в 100 тонн, а также довести поголовье крупного рогатого скота до 11 тыс. голов (121% к 2022 году), производство молока до 31,5 тыс. тонн (125% к 2022-му) и производство мяса до 2,3 тыс. тонн (105% к прошлому году).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что хозяйство в Елабужском районе увеличит поголовье благородных оленей и ланей до 2 тысяч.