В Елабужском районе заасфальтируют и отремонтируют почти 50 км дорожного полотна

На территории завода МТЗ-Татарстан (ОЭЗ «Алабуга») состоялась встреча главы Елабужского района Рустема Нуриева с трудовым коллективом торгово-производственной компании. В мероприятии принял участие генеральный директор предприятия Алмаз Ахметов.

Встреча прошла плодотворно: рабочие задали много вопросов руководству. Также участники собрания обсудили программу государственной поддержки многодетных семей, решение кадровых вопросов в учреждениях здравоохранения района, прошлись по планам по благоустройству города, строительству пляжа, обновлению дорожного фонда.

На эти и многие другие вопросы ответили представители руководства города. Так, в своем отчете глава района Рустем Нуриев отметил, что в Елабуге запланировано благоустройство Университетского парка, Шишкинских прудов, родника на набережной, площадки по ул. Болгар, территории ипподрома и пляжа.

В прошлом году в Елабуге были выполнены работы по реконструкции линий уличного освещения, перевод воздушных линий в кабельное исполнение, в этом году работа будет продолжена.

По итогам года в городе и районе построено и отремонтировано более 74 тыс. кв. метров дорог и тротуаров, из них около 14 тыс. — в сельских поселениях. В текущем году планируется заасфальтировать и отремонтировать 48 тыс. кв. метров.

В рамках республиканского проекта «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 54 дворовых территории. В планах на этот год привести в порядок территории 43 дворов.

Что касается сферы образования, то в прошлом году было привлечено более 140 млн рублей, из них местный бюджет вложил 30 млн рублей.

Более 70 млн рублей были получены за счет грантов нефтяников, на которые в двух школах отремонтированы санузлы, в 10 школах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, отремонтированы и оснащены кабинеты химии, физики, информатики и биологии в трех школах.

За счет средств республиканского бюджета в размере более 54 млн рублей отремонтирована школа №8 и пять школьных столовых и пищеблоков.

В ремонт средней школы №8 из муниципального бюджета дополнительно было вложено 20 млн рублей.

Сходы граждан по месту жительства и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в елабужском селе Большая Качка по просьбе граждан открылся фельдшерско-акушерский пункт.