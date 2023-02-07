В елабужском селе Большая Качка по просьбе граждан открылся фельдшерско-акушерский пункт

В селе Большая Качка Елабужского района Татарстана перед сходом граждан состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта. Медицинское учреждение за более чем 5 млн рублей было возведено по просьбам местных жителей. Прежнее здание 1907 года постройки уже не отвечало современным требованиям и находилось в плачевном состоянии.

Стройка в селе Большая Качка началась в апреле прошлого года. Здание появилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

На открытие приехали министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и глава Елабужского района Рустем Нуриев, собрались почти все местные жители.

Затронув тему здравоохранения, руководитель муниципального образования на собрании доложил, что в рамках национального проекта в поликлинику поступил цифровой рентгеновский комплекс, а на нефтяной грант в Елабужскую центральную районную больницу поступило эндоскопическое оборудование.

В течение прошлого года проведен капитальный ремонт кровли на сумму 37 млн рублей, обновлен фасад детской поликлиники за 25 млн рублей. На 2023 год запланирован капремонт здания инфекционного отделения.

Сами жители Большекачкинского сельского поселения преуспели в сельском хозяйстве. Приход инвестора, ООО «Мир», на территорию поселения мотивировал местных сельхозпроизводителей — первая мини-ферма в этом году получила республиканский грант в размере 600 тыс. рублей.

Всего же сегодня в новом животноводческом комплексе «Мир» содержатся 2253 головы крупного рогатого скота, из которых 1127 — это дойные коровы.

Помимо этого, жители села принимают активное участие в сборе помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

«Жители Елабужского района не остаются в стороне от общего дела по сбору помощи. Коллективы районных и городских организаций присоединились к республиканской акции „Помощь рядом!“: всего было отправлено на территорию СВО 70 тонн помощи, в том числе семь автомобилей. Вяжут носки, маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи. Елабужане демонстрируют единство и консолидированную гражданскую позицию», — заявил Рустем Нуриев.

Большекачкинцы обратили внимание на необходимость замены водопровода по улице Школьная. Сельчане посетовали на очень высокий износ труб и частые порывы. Помимо этого, необходимо отремонтировать мост через реку Танайку. Сооружение соединяет две улицы села и находится сейчас в аварийном состоянии.

Было решено, что в этом году на замену 500 метров водопровода и ремонт моста через Танайку будет выделено 1,5 млн рублей из местного бюджета. Глава района взял оба вопроса на личный контроль.

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